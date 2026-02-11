Icon

الأمن السيبراني يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات Microsoft

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
الأمن السيبراني يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات Microsoft
المواطن - فريق التحرير

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًا جديدًا بشأن وجود ثغرات في عدد من منتجات Microsoft، مؤكدًا ضرورة المبادرة الفورية بتحديث الأنظمة والأجهزة لتفادي مخاطر الاستغلال الإلكتروني.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن مستوى التحذير المصنّف “عالٍ جدًا”، ويشمل جميع القطاعات دون استثناء، ما يعكس خطورة الثغرات المكتشفة وإمكانية استغلالها في تنفيذ هجمات سيبرانية قد تؤثر على سرية البيانات وسلامة الأنظمة.

وأشار إلى أن شركة Microsoft نشرت تفاصيل التحديثات الأمنية عبر موقعها الرسمي، متضمنة الإصلاحات اللازمة لمعالجة الثغرات، داعيًا المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات إلى الاطلاع على الإرشادات الفنية وتطبيق التحديثات بشكل عاجل.

وحث المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على زيارة الرابط المخصص من قبل Microsoft للحصول على التحديثات الضرورية، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز مستوى الحماية الرقمية.

