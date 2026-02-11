الأمن السيبراني يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات Microsoft

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًا جديدًا بشأن وجود ثغرات في عدد من منتجات Microsoft، مؤكدًا ضرورة المبادرة الفورية بتحديث الأنظمة والأجهزة لتفادي مخاطر الاستغلال الإلكتروني.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن مستوى التحذير المصنّف “عالٍ جدًا”، ويشمل جميع القطاعات دون استثناء، ما يعكس خطورة الثغرات المكتشفة وإمكانية استغلالها في تنفيذ هجمات سيبرانية قد تؤثر على سرية البيانات وسلامة الأنظمة.

وأشار إلى أن شركة Microsoft نشرت تفاصيل التحديثات الأمنية عبر موقعها الرسمي، متضمنة الإصلاحات اللازمة لمعالجة الثغرات، داعيًا المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات إلى الاطلاع على الإرشادات الفنية وتطبيق التحديثات بشكل عاجل.

وحث المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على زيارة الرابط المخصص من قبل Microsoft للحصول على التحديثات الضرورية، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز مستوى الحماية الرقمية.