الأمن الغذائي تطرح المناقصة الثانية لاستيراد 655 ألف طن قمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي, اليوم، طرح المناقصة الثانية لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية تبلغ (655) ألف طن للتوريد خلال الفترة (مايو – يوليو 2026م).
وأوضح معالي رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار الخطط الإستراتيجية للهيئة للحفاظ على مخزونات القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن، مشيرًا إلى أن الكمية موزعة على (11) باخرة؛ بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.