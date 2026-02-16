Icon

الأهلي السعودي يفوز على شباب الأهلي الإمارتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢١ مساءً
الأهلي السعودي يفوز على شباب الأهلي الإمارتي في دوري أبطال آسيا للنخبة
المواطن - واس

تغلّب فريق الأهلي السعودي على نظيره شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (4 ـ 3)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة، من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وافتتح الأهلي التسجيل عند الدقيقة (12) عن طريق لاعبه فراس البريكان، قبل أن يعزز تقدمه بالهدف الثاني إثر خطأ من حارس مرمى شباب الأهلي بوجدان بلانيتش عند الدقيقة (35)، في حين أضاف إنزو ميو الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة (45+3).
وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه بتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء نفذها اللاعب صالح أبو الشامات عند الدقيقة (52)، ليقلص الفارق شباب الأهلي عن طريق لاعبه برينو كاسكاردو عند الدقيقتين (66) و(78)، قبل أن يضيف محمد جوما الهدف الثالث عند الدقيقة (90+5).
وبهذه النتيجة رفع الأهلي السعودي رصيده النقطي إلى (17) نقطة محتفظًا بالمركز الثاني، في حين تجمد رصيد شباب الأهلي عند النقطة (11) بالمركز السادس.

