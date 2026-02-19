برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة في وزارة الصناعة تقرير أممي: الهجوم على الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية إطلاق سراح أندرو شقيق الملك تشارلز في قضية إبستين الأهلي يفوز على النجمة في جولة “يوم التأسيس” بدوري روشن يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر “أبشر” إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
تغلّب فريق الأهلي على ضيفه النجمة بنتيجة (4-1)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات جولة “يوم التأسيس” من الدوري السعودي للمحترفين.
وافتتح النجمة التسجيل عند الدقيقة (27) عن طريق اللاعب لازارو ماركيس، قبل أن يدرك الأهلي التعادل بواسطة اللاعب فالنتين أتنجانا عند الدقيقة (48)، ثم أضاف إيفان توني الهدف الثاني عند الدقيقة (69)، وعزّز تقدّم فريقه بالهدف الثالث عند الدقيقة (87)، قبل أن يختتم الرباعية بهدف من ركلة جزاء عند الدقيقة (93+5).
كما شهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء للاعب النجمة فيليبي كاردوسو عند الدقيقة (57).
وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى (53) نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمّد رصيد النجمة عند (8) نقاط متذيلًا الترتيب.