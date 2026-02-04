الأول من نوعه.. انطلاق فعاليات هاكاثون ذكاء القضاء بديوان المظالم

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟ ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية القبض على مواطنين بحائل لترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص ممنوعة حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان محافظ الأحساء يفتتح مهرجان ليالي القيصرية 2026 بفعاليات وتجارب تفاعلية
انطلقت اليوم، فعاليات هاكاثون ذكاء القضاء، بتنظيم من ديوان المظالم، بالتعاون مع شركة علم، بوصفه أول هاكاثون من نوعه؛ لتطوير خدمات التقاضي الذكية وتحسين تجارب المستفيدين، بمشاركة الفرق المتأهلة إلى الهاكاثون وجمع من الخبراء والمختصين في مجالات التقنية والقانون.
وناقشت الفرق المشاركة في الهاكاثون الذي يستمر يومين، المشاريع الابتكارية وتفاصيل الأفكار وآليات العمل عليها وأثرها على سير العمل في القضاء الإداري وتطوير إجراءاته، وتخلل ذلك عدد من الكلمات واللقاءات عن دور وأُطر الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات التعاملات القضائية والتنظيم التشريعي، في سبيل تحقيق التوازن بين تسخير التقنيات الذكية في تطوير وتجويد سير الأعمال في القضاء وفق ما يسمح به النظام الإجرائي لتلك الأعمال ولا يؤثر على الخصوصية والنزاهة.
يذكر أن الهاكاثون خلال فترة التسجيل التي انطلقت نهاية ديسمبر الماضي وامتدت لثلاثة أسابيع، شهدت إقبالًا كبيرًا، تجاوز فيه عدد المتقدمين خلالها 1070 مشتركًا و260 فريقًا من المختصين في مجالات التقنية والقانون، قدموا خلالها العديد من الأفكار والمقترحات الابتكارية والتطويرية لصالح تقنيات وإجراءات العمل في القضاء الإداري، بما يسهم في إنجاز أعمالها وتجويد مخرجاتها ورفع مستويات رضا المستفيدين.
كأول هاكاثون قضائي من نوعه، انطلاق فعاليات #هاكاثون_ذكاء_القضاء بـ #ديوان_المظالم pic.twitter.com/CQbW5jQ44V
— ديوان المظالم (@saudibogrv) February 4, 2026