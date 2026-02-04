Icon

الأول من نوعه.. انطلاق فعاليات هاكاثون ذكاء القضاء بديوان المظالم

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

انطلقت اليوم، فعاليات هاكاثون ذكاء القضاء، بتنظيم من ديوان المظالم، بالتعاون مع شركة علم، بوصفه أول هاكاثون من نوعه؛ لتطوير خدمات التقاضي الذكية وتحسين تجارب المستفيدين، بمشاركة الفرق المتأهلة إلى الهاكاثون وجمع من الخبراء والمختصين في مجالات التقنية والقانون.

هاكاثون ذكاء القضاء بديوان المظالم

وناقشت الفرق المشاركة في الهاكاثون الذي يستمر يومين، المشاريع الابتكارية وتفاصيل الأفكار وآليات العمل عليها وأثرها على سير العمل في القضاء الإداري وتطوير إجراءاته، وتخلل ذلك عدد من الكلمات واللقاءات عن دور وأُطر الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات التعاملات القضائية والتنظيم التشريعي، في سبيل تحقيق التوازن بين تسخير التقنيات الذكية في تطوير وتجويد سير الأعمال في القضاء وفق ما يسمح به النظام الإجرائي لتلك الأعمال ولا يؤثر على الخصوصية والنزاهة.

يذكر أن الهاكاثون خلال فترة التسجيل التي انطلقت نهاية ديسمبر الماضي وامتدت لثلاثة أسابيع، شهدت إقبالًا كبيرًا، تجاوز فيه عدد المتقدمين خلالها 1070 مشتركًا و260 فريقًا من المختصين في مجالات التقنية والقانون، قدموا خلالها العديد من الأفكار والمقترحات الابتكارية والتطويرية لصالح تقنيات وإجراءات العمل في القضاء الإداري، بما يسهم في إنجاز أعمالها وتجويد مخرجاتها ورفع مستويات رضا المستفيدين.

