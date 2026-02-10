Icon

السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبدأ مرحلة جديدة من مشروع طريق العبر بمأرب Icon الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% في ديسمبر 2025 Icon درجات الحرارة اليوم في السعودية.. مكة وجدة الأعلى والسودة الأبرد Icon ترامب يطالب بامتلاك نصف جسر غوردي هاو بين أميركا وكندا Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان أنطونيو خوسيه سيغورو Icon توقعات طقس السعودية اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق Icon جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تؤخر الدراسة في كليات الجبيل اليوم Icon اليوم دخول موسم العقارب ثالث مواسم الشتاء Icon بدء إيداع حساب المواطن لشهر فبراير شاملًا الدعم الإضافي Icon تدشين مراكز الخدمات الشاملة بوزارة الداخلية على هامش معرض الدفاع العالمي 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% في ديسمبر 2025

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% في ديسمبر 2025
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% على أساسٍ سنوي مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

وأظهرت نتائج النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2025م، أن الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر سجَّل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13.2%، كما ارتفع كلٌ من الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، والرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 3.2%و9.4% على التوالي، في حين سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا سنويًا بنسبة 2.5%.

قد يهمّك أيضاً
الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو بمقدار 4.5%

الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو بمقدار 4.5%

نمو الأنشطة غير النفطية للاقتصاد السعودي بنسبة 4.9% خلال الربع الرابع من 2025

نمو الأنشطة غير النفطية للاقتصاد السعودي بنسبة 4.9% خلال الربع الرابع من...

الأنشطة الاقتصادية الرئيسة

ومن جانب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة أوضحت النتائج ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وارتفاع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.8% ويعكس الرقم القياسي للإنتاج الصناعي التغيرات في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي الذي يُنفّذ على عينة من المنشآت العاملة في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، ويتم تصنيف البيانات وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) وتُنشر النتائج بشكل شهري وفق منهجيات إحصائية معتمدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد