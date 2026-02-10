السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبدأ مرحلة جديدة من مشروع طريق العبر بمأرب الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% في ديسمبر 2025 درجات الحرارة اليوم في السعودية.. مكة وجدة الأعلى والسودة الأبرد ترامب يطالب بامتلاك نصف جسر غوردي هاو بين أميركا وكندا الملك سلمان وولي العهد يهنئان أنطونيو خوسيه سيغورو توقعات طقس السعودية اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تؤخر الدراسة في كليات الجبيل اليوم اليوم دخول موسم العقارب ثالث مواسم الشتاء بدء إيداع حساب المواطن لشهر فبراير شاملًا الدعم الإضافي تدشين مراكز الخدمات الشاملة بوزارة الداخلية على هامش معرض الدفاع العالمي 2026
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% على أساسٍ سنوي مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
وأظهرت نتائج النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2025م، أن الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر سجَّل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13.2%، كما ارتفع كلٌ من الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، والرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 3.2%و9.4% على التوالي، في حين سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا سنويًا بنسبة 2.5%.
ومن جانب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة أوضحت النتائج ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وارتفاع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.8% ويعكس الرقم القياسي للإنتاج الصناعي التغيرات في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي الذي يُنفّذ على عينة من المنشآت العاملة في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، ويتم تصنيف البيانات وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) وتُنشر النتائج بشكل شهري وفق منهجيات إحصائية معتمدة.