السعودية
جاءت اليابان في صدارة وجهات الصادرات السلعية

الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٧ مساءً
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
المواطن - واس

سجَّلت الصادرات غير البترولية في المملكة العربية السعودية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعًا بنسبة 7.4% خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 8.5%، وارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 43.1%.

الصادرات غير البترولية

وأظهرت نتائج التجارة الدولية السلعية لشهر ديسمبر 2025 ارتفاع الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 3.0% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2024، وارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 1.0%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 68.7% في ديسمبر 2024م إلى 67.4% في ديسمبر 2025م، وعلى صعيد الواردات ارتفعت بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها، في حين سجّل فائض الميزان التجاري نموًا بنسبة 7.1% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق.

وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2025 ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 18.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 1.5% وارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 67.4%, وارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 7.9% والصادرات البترولية بنسبة 3.5%، فيما تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 70.4% إلى 67.5%.

وسجّلت الواردات في الربع الرابع من عام 2025م ارتفاعًا بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وسجل فائض الميزان التجاري نموًا بنسبة 26.3%.

وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين, جاءت اليابان في صدارة وجهات الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر بنسبة 11.7% من إجمالي الصادرات، في حين تصدّرت الصين قائمة الشركاء للواردات بنسبة 28.7%، وعلى مستوى الربع الرابع حلّت الصين في المرتبة الأولى بوصفها شريكًا رئيسًا للصادرات بنسبة 13.1%، كما حافظت على صدارتها للواردات بنسبة 27.2%.

وتستند إحصاءات التجارة الدولية السلعية إلى السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة، وتشمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبيانات غير البترولية، ووزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتخضع هذه البيانات لعمليات معالجة ومراجعة إحصائية وفق المنهجيات المعتمدة لدى الجهة المعنية، بما يضمن جودة البيانات ودقتها قبل نشرها.

