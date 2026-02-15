الإحصاء: التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.8% عند أدنى مستوى

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن التضخم السنوي في المملكة قد تباطأ خلال يناير الماضي إلى 1.8%، وهو أدنى مستوى في 11 شهرًا، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 1.8% خلال يناير 2026م، مقارنةً بنظيره من العام السابق يناير 2025م.

تراجع التضخم في المملكة

ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2%، وأسعار النقل بنسبة 1.5%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1%.

وارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2% في يناير 2026م، نتيجةً لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2%.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5%، متأثرةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6%. كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1%، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بنسبة 1%. وسجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعًا بنسبة 7.9%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 25.9%، متأثرةً بارتفاع أسعار فئة المجوهرات والساعات بنسبة 28.1%.