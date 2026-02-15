الإحصاء: التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.8% عند أدنى مستوى

تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تعليم الباحة يعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان احذروا خطورة الميلامين.. يتسرب للمواد الغذائية وقد يسبّب السرطان الصين تلغي الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية روسيا: مستعدون لمناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لـ أوكرانيا استشهاد 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس بقطاع غزة تعليم جازان يعلن التوقيت الزمني لليوم الدراسي خلال رمضان طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة على عدة مناطق النصر يفوز على الفتح بثنائية ويواصل الضغط على الهلال
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن التضخم السنوي في المملكة قد تباطأ خلال يناير الماضي إلى 1.8%، وهو أدنى مستوى في 11 شهرًا، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 1.8% خلال يناير 2026م، مقارنةً بنظيره من العام السابق يناير 2025م.
ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2%، وأسعار النقل بنسبة 1.5%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1%.
وارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2% في يناير 2026م، نتيجةً لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2%.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5%، متأثرةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6%. كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1%، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بنسبة 1%. وسجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعًا بنسبة 7.9%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 25.9%، متأثرةً بارتفاع أسعار فئة المجوهرات والساعات بنسبة 28.1%.