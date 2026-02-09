Icon

معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية Icon وزارة البيئة تطلق خدمة إصدار ترخيص تأجير المعدات الزراعية Icon "الحياة الفطرية" تطلق أكثر من 10 آلاف كائن فطري Icon التربيع الأخير لقمر شهر شعبان يزين سماء المملكة Icon أمير الباحة يقلّد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة Icon التجارة: إصدار 1,987 ترخيصًا لموسم تخفيضات رمضان Icon القوات الخاصة للأمن والحماية بمعرض الدفاع العالمي 2026.. حلول تقنية تستشرف المستقبل Icon عميد هندسة القصيم: مركز الأمير سلطان يطور منتجات دفاعية وطنية تنافس العالمية Icon الجامعة الإسلامية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بهوية "كود المنصات" Icon تحطّم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها في كوريا

مرخصة من وزارة الاعلام

المعرض يعكس مستهدفات المملكة في دعم التوطين

الابتكار والتكامل أبرز ملامح اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2026

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٠ مساءً
الابتكار والتكامل أبرز ملامح اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2026
المواطن - فريق التحرير

يواصل معرض الدفاع العالمي 2026 الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية فعالياته في العاصمة الرياض، حيث شهد اليوم الثاني من أيام المعرض تركيزاً كبيراً على الابتكار والتكامل في تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرات المستقبلية.

وخلال جلسة رفيعة المستوى، ألقى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي كلمة أكد فيها التزام المملكة بالابتكار لتطوير صناعات دفاعية متكاملة قادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن المعرض يعكس مستهدفات المملكة في دعم التوطين وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية ورفع الجاهزية التشغيلية في قطاع الدفاع والأمن.

ومن جانبه استعرض الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، الخطوط العريضة للاتجاهات الاستراتيجية المرتبطة بتطور منظومة الدفاع الوطني وتأثير المتغيرات التشغيلية العالمية على مسارات التطوير في المملكة.

وقد حضر الجلسة، عدداً من كبار القادة والمسؤولين في قطاع صناعة الدفاع والأمن من المملكة والعالم حيث تناولوا أولويات بناء منظومة دفاعية متكاملة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية.

وشهد اليوم الثاني من أيام المعرض انطلاق برنامج جلسات الريادة الفكرية، الذي يعتبر منصة لأهم النقاشات والحوارات التي تثري مستقبل صناعة الدفاع والأمن، وتعزز الوعي بأحدث التوجهات والقدرات والاستراتيجيات في هذه الصناعة على مستوى العالم، وقد جمعت جلسات اليوم الثاني متحدثين من المملكة ودول عدة، لمناقشة تطور الصناعات الدفاعية، وفرص الاستثمار في قطاع الطيران والفضاء، وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما واصلت الفعاليات في مختبر صناعة الدفاع، ومنطقة سلاسل الإمداد السعودية أعمالهما لتعزيز التواصل بين الخبراء والمصنّعين وتوفير قنوات مباشرة لدعم الشراكات الصناعية وبرامج نقل التقنية، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية.

وقد أوضح الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي أن النسخة الثانية 2026 تعكس الدور المتنامي للمملكة في صياغة مستقبل التقنيات الدفاعية، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة والبرامج المتخصصة تُعزز مكانة المعرض كمنصة تجمع الابتكار بالتعاون الدولي.

ويواصل معرض الدفاع العالمي 2026 فعالياته طوال الأسبوع متضمنًا عروضًا حية، وبرامج إستراتيجية، وأنشطة في مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن، بمشاركة 1468 عارضًا من 89 دولة، وبحضور وفود رسمية وقادة القطاع والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم.

 

 

