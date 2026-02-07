Icon

الاتحاد الأوروبي يطلب من تيك توك تغيير “التصميم الإدماني” Icon إلزام باريس سان جرمان بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي Icon مصرع شخصين في انهيار جليدي شمالي سلوفاكيا Icon أمطار متفرقة على محافظة الأحساء Icon أميركا تعيد نشر تحذير عاجل لرعاياها بمغادرة إيران Icon تحطم طائرة ومصرع ركابها جنوب أستراليا Icon ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية Icon طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 7 مناطق Icon برنامج سكني يذكّر بآلية البحث عن المخططات المطلقة Icon مساند: الدفع الإلكتروني للرواتب إجراء إلزامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
هدد بغرامات قاسية

الاتحاد الأوروبي يطلب من تيك توك تغيير “التصميم الإدماني”

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
الاتحاد الأوروبي يطلب من تيك توك تغيير “التصميم الإدماني”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طلب الاتحاد الأوروبي الجمعة من تطبيق تيك توك تغير تصميمه الذي يشجع على الإدمان، كما قال، وإلا سيواجه غرامات باهظة بموجب قواعد المحتوى الرقمي للاتحاد، الأمر الذي أثار رد فعل عنيف من المنصة المملوكة لشركة صينية.

وفي استنتاجات أولية لتحقيق بدأ قبل عامين، رأت المفوضية الأوروبية أن تيك توك لا يتخذ خطوات فعّالة لمعالجة الآثار السلبية للتطبيق، لا سيما على القاصرين والبالغين المعرضين للخطر.

قد يهمّك أيضاً
تيك توك يحذف 19 مليون فيديو مخالف من 5 دول عربية

تيك توك يحذف 19 مليون فيديو مخالف من 5 دول عربية

ترامب يمدد مهلة تيك توك

ترامب يمدد مهلة تيك توك

وقال المتحدث باسم المفوضية توماس رينييه إن “تصميم تيك توك المسبب للإدمان يخالف قانون الخدمات الرقمية” مُشيرا إلى مخاوف تتعلق بميزات مثل استعراض المحتوى بلا توقّف والتشغيل التلقائي والإشعارات الفورية ونظام التوصيات وفق تفضيلات المستخدم.

وأضاف رينييه إن “هذه الميزات تؤدي إلى الاستخدام القهري للتطبيق، خاصةً لأطفالنا، وهذا يُشكّل مخاطر جسيمة على صحتهم النفسية ورفاهيتهم.. والإجراءات التي اتخذها تيك توك غير كافية على الإطلاق”.

ورفضت تيك توك خلاصات المفوضية الأوروبية، معتبرة أنها “تقدم صورة زائفة تماما ولا أساس لها من الصحة لمنصتنا”، وفقا لبيان للمتحدث باسمها.

وأضاف المتحدث “سنتخذ جميع الخطوات اللازمة للطعن في هذه النتائج بكافة الوسائل المتاحة”.

وقانون الخدمات الرقمية جزء من مجموعة أدوات قانونية مُعززة اعتمدها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة للحد من تجاوزات شركات التكنولوجيا الكبرى، وكان المسؤولون قد صرّحوا حتى الآن بأن تيك توك تتعاون مع الجهات التنظيمية الرقمية في الاتحاد.

سيُتاح لتيك توك الآن الاطلاع على نتائج الاتحاد الأوروبي للدفاع عن نفسها ضد هذه الادعاءات.

وقالت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين: “يتعين على تيك توك اتخاذ إجراءات، وعليها تغيير تصميم خدمتها في أوروبا لحماية القاصرين وسلامتهم”.

واقترحت اللجنة ما يمكن للمنصة تغييره، مثل خاصية استعراض المحتوى بلا توقف وتطبيق نظام “فترات راحة فعّالة من استخدام الشاشة”، بما في ذلك أثناء الليل – تطوير نظام تفضيلات المستخدم، أي الخوارزميات التي تستخدمها المنصات لتقديم محتوى وفق تفضيلات المستخدمين.

وتحقيق فبراير 2024 هو الأول الموجه ضد تيك توك بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون قوي لإدارة المحتوى في الاتحاد الأوروبي أثار غضب الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد