الرياضة
حصاد اليوم
حلّ في المركز الرابع

الاتحاد يتغلب على السد برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٣ مساءً
الاتحاد يتغلب على السد برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة
المواطن - فريق التحرير

حقق الاتحاد السعودي المركز الرابع بعد فوزه اليوم خارج ملعبه على السد القطري بنتيجة (4 – 1)، على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

الاتحاد يفوز على السد برباعية

وسجل أهداف الاتحاد حسام عوار في الدقيقة (10) ويوسف النصيري في الدقيقة (18)، إضافة إلى هدف بالخطأ من لاعب السد بيدرو ميغيل في الدقيقة (33)، قبل أن يضيف ستيفان كيلر الهدف الرابع في الدقيقة (63)، فيما أحرز رافا موخيكا هدف السد الوحيد في الدقيقة (38).

وشهد اللقاء تفوقًا واضحًا للاتحاد منذ البداية، إذ فرض سيطرته على مجريات اللعب وحسم المواجهة برباعية مستحقة، ليضمن تأهله إلى دور الـ(16) ضمن الأندية الثمانية الأولى، إلى جانب الهلال والأهلي وتراكتور والوحدة وشباب الأهلي والدحيل والسد.

