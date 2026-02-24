القبض على 3 مواطنين لتهريبهم 500 كجم من القات في جازان البيت الأبيض: الدبلوماسية خيار ترامب الأول مع إيران 4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر الاتحاد يفرط في الفوز والحزم يفرض التعادل الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في دوري روشن وزير الصحة: مركز “تأكد” لا يوجد له مثيل بالشرق الأوسط.. الكشف المبكر خلال دقائق برئاسة ولي العهد.. 13 قرارًا في جلسة مجلس الوزراء القبض على مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والأقراص المخدرة بعسير إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “بسطة خير” في مختلف المناطق مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي
سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي أمام الحزم، بهدف لكل فريق، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة العاشرة “المؤجلة” من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وكان الاتحاد قد تقدم، في الدقيقة 80 عن طريق روجر فيرنانديز، وتعادل الحزم سريعا في الدقيقة 84، عن طريق عبدالعزيز سليمان الضويحي.
من كل الزوايا 🎥
هدف التعادل من عبدالعزيز الضويحي لصالح الحزم في شباك الاتحاد ⚽️
#الحزم_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/VrtZ3CDNi0
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 24, 2026
وبهذه النتيجة، وصل رصيد الاتحاد إلى 39 في المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي، كما ارتفع رصيد الحزم إلى 25 نقطة، في المركز الثالث عشر.