الاتحاد يفرط في الفوز والحزم يفرض التعادل

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
الاتحاد يفرط في الفوز والحزم يفرض التعادل
المواطن - فريق التحرير

سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي أمام الحزم، بهدف لكل فريق، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة العاشرة “المؤجلة” من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

تعادل الاتحاد ضد الحزم

وكان الاتحاد قد تقدم، في الدقيقة 80 عن طريق روجر فيرنانديز، وتعادل الحزم سريعا في الدقيقة 84، عن طريق عبدالعزيز سليمان الضويحي.

وبهذه النتيجة، وصل رصيد الاتحاد إلى 39 في المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي، كما ارتفع رصيد الحزم إلى 25 نقطة، في المركز الثالث عشر.

