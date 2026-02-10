Icon

الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon برنامج ريف: لا يمكن الحصول على الدعم حال التسجيل في التأمينات Icon

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تغلّب فريق الاتحاد السعودي على ضيفه الغرافة القطري بنتيجة كبيرة (7 – 0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 – 2026.

وافتتح الاتحاد التسجيل مبكرًا عند الدقيقة (3) عن طريق لاعبه يوسف النصيري، قبل أن يضيف حسام عوار الهدف الثاني عند الدقيقة (20)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزّز روجر فيرنانديز التقدّم بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة (49)، تبعه دانيلو بيريرا بالهدف الرابع عند الدقيقة (51)، ثم عاد حسام عوار ليسجل الهدف الخامس عند الدقيقة (58)، وواصل الاتحاد تفوقه، حيث سجّل روجر فيرنانديز الهدف السادس عند الدقيقة (62)، قبل أن يختتم حسام عوار الأهداف بإحرازه الهدف السابع عند الدقيقة (79).

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى (12) نقطة في المركز الخامس، ليضمن تأهله إلى الدور المقبل، فيما تجمّد رصيد الغرافة عند (6) نقاط في المركز العاشر.

