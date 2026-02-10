الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة

تغلّب فريق الاتحاد السعودي على ضيفه الغرافة القطري بنتيجة كبيرة (7 – 0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 – 2026.

وافتتح الاتحاد التسجيل مبكرًا عند الدقيقة (3) عن طريق لاعبه يوسف النصيري، قبل أن يضيف حسام عوار الهدف الثاني عند الدقيقة (20)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزّز روجر فيرنانديز التقدّم بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة (49)، تبعه دانيلو بيريرا بالهدف الرابع عند الدقيقة (51)، ثم عاد حسام عوار ليسجل الهدف الخامس عند الدقيقة (58)، وواصل الاتحاد تفوقه، حيث سجّل روجر فيرنانديز الهدف السادس عند الدقيقة (62)، قبل أن يختتم حسام عوار الأهداف بإحرازه الهدف السابع عند الدقيقة (79).

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى (12) نقطة في المركز الخامس، ليضمن تأهله إلى الدور المقبل، فيما تجمّد رصيد الغرافة عند (6) نقاط في المركز العاشر.