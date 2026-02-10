الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال برنامج ريف: لا يمكن الحصول على الدعم حال التسجيل في التأمينات
تغلّب فريق الاتحاد السعودي على ضيفه الغرافة القطري بنتيجة كبيرة (7 – 0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 – 2026.
وافتتح الاتحاد التسجيل مبكرًا عند الدقيقة (3) عن طريق لاعبه يوسف النصيري، قبل أن يضيف حسام عوار الهدف الثاني عند الدقيقة (20)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني، عزّز روجر فيرنانديز التقدّم بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة (49)، تبعه دانيلو بيريرا بالهدف الرابع عند الدقيقة (51)، ثم عاد حسام عوار ليسجل الهدف الخامس عند الدقيقة (58)، وواصل الاتحاد تفوقه، حيث سجّل روجر فيرنانديز الهدف السادس عند الدقيقة (62)، قبل أن يختتم حسام عوار الأهداف بإحرازه الهدف السابع عند الدقيقة (79).
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى (12) نقطة في المركز الخامس، ليضمن تأهله إلى الدور المقبل، فيما تجمّد رصيد الغرافة عند (6) نقاط في المركز العاشر.