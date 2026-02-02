Icon

الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما
المواطن - فريق التحرير

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وتغيب كريم بنزيما من مباراة فريقه أمس أمام النجمة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

