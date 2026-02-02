تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع النجم الفرنسي كريم بنزيما.
وتغيب كريم بنزيما من مباراة فريقه أمس أمام النجمة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.