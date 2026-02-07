Icon

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيًا بالرصاص الحي ويعتقل ثلاثة آخرين بالضفة

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٠ مساءً
الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيًا بالرصاص الحي ويعتقل ثلاثة آخرين بالضفة
المواطن - فريق التحرير

أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقل ثلاثة آخرون مساء الجمعة، بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة فلسطيني بشظايا رصاص الاحتلال الحي في اليدين والرجلين في بلدة سعير شمال شرقي الخليل، حيث قامت بنقله إلى المستشفى.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من بلدة “دير بلوط” غربي محافظة سلفيت، دون معرفة معلومات إضافية عن حيثيات العملية.
وفي جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا خلال اقتحامها خربتي المِركز وجنبا، ومداهمتها المساكن وإطلاقها قنابل الصوت قبل أن تقوم باعتقال أحد الشباب.
يُذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة، حيث زادت وتيرة الاقتحامات والاعتقالات وعمليات إطلاق الرصاص الحي على سكان المدن والبلدات والقرى.

