البرنامج السعودي لإعمار اليمن يتكفل بتشغيل مستشفى سقطرى وتغطية نفقاته

أعلن البرنامج السعودي لإعمار اليمن عن تشغيل مستشفى سقطرى، مع تغطية كاملة لتكاليفه التشغيلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المستشفى على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للسكان، وتقليل الإحالات الطبية إلى خارج المحافظة.

ويأتي هذا الدعم في إطار جهود البرنامج المستمرة لتعزيز البنية الصحية في المحافظات اليمنية النائية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للسكان، بما يسهم في الحد من معاناة المرضى نتيجة الحاجة إلى السفر خارج المحافظة لتلقي الرعاية اللازمة.

وأوضح البرنامج أن تشغيل المستشفى يشمل كافة جوانب التشغيل، بما في ذلك توفير الكوادر الطبية المؤهلة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، إلى جانب تجهيز الأقسام المختلفة لاستقبال الحالات الطارئة والمنتظمة، لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة وفعّالة.

ويعكس هذا المشروع استراتيجية البرنامج السعودي لإعمار اليمن في دعم القطاع الصحي وتعزيز قدراته التشغيلية، بما يواكب احتياجات السكان ويخفف الضغوط عن المستشفيات في المحافظات الأخرى. كما يسهم في تحقيق الاستدامة الصحية وتقليل الفجوات في الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية في المناطق النائية والجزر اليمنية.