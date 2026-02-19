Icon

رفعت الوزارة جاهزية فرق الطوارئ من خلال تنفيذ 12 خطة بديلة

البلديات والإسكان تنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٥ مساءً
البلديات والإسكان تنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة
المواطن - واس

كثّفت وزارة البلديات والإسكان ممثّلةً بأمانة المدينة المنورة استعداداتها الميدانية والتشغيلية لرفع مستوى الجاهزية الخدمية، وتعزيز كفاءة الأداء البلدي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات لسكان وزوار المدينة المنورة خلال شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة أن الخطة التشغيلية الجارية تشهد مشاركة أكثر من 5700 كادر بشري، مدعومين بأكثر من 1230 معدّة وآلية، بما يعكس حجم الاستعدادات الميدانية وقدرة الفرق البلدية على التعامل مع الكثافة المتوقعة وارتفاع وتيرة الأنشطة خلال شهر رمضان.

تكثيف الجولات الرقابية

وبيّنت أن الاستعدادات تركّز على تكثيف الجولات الرقابية الصحية والتجارية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات النظامية، وتعزيز الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالصحة العامة وسلامة الغذاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمستفيدين.

وفي هذا الإطار تنفّذ الوزارة أكثر من 13 ألف جولة رقابية على الأنشطة الصحية، ونحو 4 آلاف جولة رقابية على الأنشطة التجارية، إضافة إلى سحب 8 آلاف عينة من الأغذية والمياه للتحقق من مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة، وذلك ضمن منظومة رقابية متكاملة تستند إلى مؤشرات أداء دقيقة.

ورفعت الوزارة جاهزية فرق الطوارئ من خلال تنفيذ 12 خطة بديلة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، واستمرارية تقديم الخدمات البلدية بكفاءة عالية خلال أوقات الذروة، عبر ذراعها التنفيذية أمانة المدينة المنورة.

يذكر أن وزارة البلديات والإسكان تواصل تنفيذ أعمالها الرقابية والميدانية طوال شهر رمضان، مع متابعة مؤشرات الأداء وقياس كفاءة التنفيذ بصورة دورية، بما يعزز الجاهزية التشغيلية، ويرتقي بجودة الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المدينة المنورة وزوارها خلال الشهر الكريم.

