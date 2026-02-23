البلديات والإسكان: 8,427 أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني

أعلنت وزارة البلديات والإسكان استفادة 8,427 أسرة سعودية من خدمات الدعم السكني خلال شهر يناير 2026 في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود برنامج “سكني” لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

وأوضحت أن منطقة الرياض استحوذت على 26% من إجمالي الأسر المستفيدة، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14%، فيما توزعت النسب على بقية مناطق المملكة، في تأكيد لاتساع نطاق الاستفادة وتنوع الطلب السكني على مستوى المناطق.

وبيّنت أن متوسط التنفيذ اليومي لعقود المنتجات السكنية خلال شهر يناير بلغ 428 عقدًا يوميًّا، في استمرار لوتيرة التمكين السكني وتسريع إجراءات التملك للأسر المستحقة.

وأكدت الوزارة أن برنامج “سكني” يواصل تقديم باقة متكاملة من الخيارات السكنية تشمل الوحدات الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع البيع على الخارطة المنتشرة في معظم مناطق المملكة، إضافة إلى خيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية، بما يوفّر خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات الأسر ورغباتها.

وأشارت إلى أن المشاريع السكنية المنفذة بالشراكة مع المطورين العقاريين، إلى جانب الحلول التمويلية المقدمة بالتكامل مع الجهات التمويلية والبنوك، أسهمت في تعزيز المعروض السكني وتوسيع خيارات التملك، وفق منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في القطاع.

وأفادت الوزارة أن إجمالي العقود الموقعة منذ إطلاق برنامج “سكني” في عام 2017 وحتى نهاية يناير 2026 بلغ 1,016,886 عقدًا للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، مما يعكس الأثر التراكمي للبرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك مساكنها.

وكان معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل قد أعلن في وقت سابق تجاوز نسبة تملك المساكن بين الأسر السعودية 66.24% بنهاية عام 2025، في مؤشر على التقدم المحقق نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، وتعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم سوق الإسكان.

وأكدت الوزارة مضيها في تعزيز المعروض السكني، وإطلاق المزيد من المشاريع والخيارات السكنية في مختلف المناطق، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر السعودية، وتحقيق التوازن في السوق العقاري، ودعم استدامة القطاع.