البيئة تنفذ 6,281 جولة رقابية لضمان الجاهزية التشغيلية بشهر رمضان

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
البيئة تنفذ 6,281 جولة رقابية لضمان الجاهزية التشغيلية بشهر رمضان
المواطن - واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة رقابية شاملة بعنوان “جاهزية الأسواق والمسالخ لموسم شهر رمضان لعام 1447هـ”، وذلك في فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، وبمشاركة الجهات الرقابية في منظومة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف رفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وضمان سلامة الغذاء خلال موسم يشهد زيادة في الطلب.
وتهدف الحملة إلى التأكد من الجاهزية التشغيلية للأسواق والمسالخ لتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان بكفاءة عالية، وتكثيف الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بأعلى معايير الامتثال، إلى جانب ضمان سلامة الأغذية وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز الثقة، وترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى المستفيدين ومقدمي الخدمة في الأسواق والمسالخ.
وفي هذا الإطار، نفَّذت الفرق الرقابية للوزارة خلال الحملة 6,281 جولة رقابية على الأسواق، بمشاركة 428 مأمور ضبط، وأسفرت هذه الجولات عن رصد 1,475 مخالفة وإنذارًا، في إطار متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية.
وشملت أعمال الرقابة تنفيذ عمليات إتلاف للمواد غير الصالحة، حيث جرى إتلاف 19,936 كجم من الخضار والفواكه والتمور، و1,605 كجم من اللحوم والدواجن، إضافة إلى 727 كجم من الأسماك، حفاظًا على سلامة المستهلكين وجودة المعروض في الأسواق.
وفي جانب المسالخ، بلغ إجمالي المذبوحات وفق تقرير الحملة 111,322 رأسًا من الأغنام والأبقار والإبل، فيما جرى تسجيل 970 حالة إعدام كلي، و10,041 حالة إعدام جزئي، وفق الإجراءات البيطرية المعتمدة.
كما أجرت الفرق المختصة فحوصات لمتبقيات المبيدات على المنتجات الزراعية، وجرى فحص 658 عينة مطابقة، مقابل 5 عينات غير مطابقة، جرى التعامل معها وفق الأنظمة المعمول بها.
وشهدت الحملة مشاركة 23 جمعية لحفظ النعمة، أسهمت في الاستفادة من 16,189 كجم من الكميات الصالحة، دعمًا للاستدامة وتقليل الهدر الغذائي، وتعزيز العمل المجتمعي خلال الشهر الفضيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة، وضمان سلامة الغذاء، ورفع كفاءة الأسواق والمسالخ، بما يحقق حماية المستهلك، ويدعم جودة الحياة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

