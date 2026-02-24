Icon

البيت الأبيض: الدبلوماسية خيار ترامب الأول مع إيران

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أكدت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال حول إيران، أن الخيار الأول لترامب هو دائماً الدبلوماسية لكنه على استعداد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر.

الدبلوماسية الخيار الأول

وجاءت تصريحاتها بينما يستعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإطلاع كبار قادة الكونغرس على التطورات المتعلقة بإيران في وقت لاحق اليوم.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه من المقرر أن يقدم روبيو إفادة إلى كبار قادة الكونغرس المعروفين باسم «عصابة الثمانية» في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

جولة مفاوضات جديدة

وتستعد واشنطن وطهران لجولة ثالثة من المفاوضات النووية، مقررة في مدينة جنيف السويسرية، الخميس، وسط تسارع للأحداث التي تجمع بين الضغط العسكري والتحذيرات المتبادلة، والتحركات الدبلوماسية.

وينظر إلى هذه الجولة بوصفها “محطة حاسمة” قد تحدد مسار المرحلة المقبلة، بينما يكافح المفاوضون الأميركيون والإيرانيون لكسر حالة الجمود بشأن خطوطهم الحمراء المتبادلة. ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر مطلعة قولها، إن الجانبين سينظران في مقترح يتيح مخرجاً من الحرب بما يتيح “السماح لإيران ببرنامج تخصيب نووي محدود لأغراض مدنية”.

ورغم التلويح الأميركي بشن ضربات على إيران، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يزداد إحباطاً بشكل متزايد”، مما يصفه كبار مساعديه بـ”حدود النفوذ العسكري ضد إيران”، حسبما أفادت شبكة CBS News نقلاً عن مصادر متعددة مطلعة على الأمر.

