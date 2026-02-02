Icon

التأمينات الاجتماعية توضح آلية طلب صرف مستحقات أفراد العائلة إلكترونيًا

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٤ مساءً
التأمينات الاجتماعية توضح آلية طلب صرف مستحقات أفراد العائلة إلكترونيًا
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إن خدمة طلب صرف مستحقات أفراد العائلة هي خدمة إلكترونية تقدمها التأمينات وتتيح من خلالها لأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى من التقدم بطلب صرف منفعة أفراد العائلة إلكترونيًا وبشكل استباقي بالتعاون مع الجهات المختصة.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

  • النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  • اختيار الاشتراكات.
  • النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  • تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  • إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

