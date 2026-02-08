التأمينات الاجتماعية توضح السن الأدنى للاشتراك الإلزامي انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7 أشخاص مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار باسيانج في الفلبين الصين.. ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.3991 تريليونات دولار طقس السعودية.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل راصد الزلازل الهولندي يحذر من مفاجأة خلال 3 أيام الجزائر تلغي اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026” الأزمات تكلف ألمانيا أكثر من تريليون يورو
أكدت التأمينات الاجتماعية، أن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في النظام هو 15 سنة طبقًا لنظام العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.