الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ مساءً
التأمينات الاجتماعية توضح مهلة استبعاد المشترك بعد ترك العمل
المواطن - فريق التحرير

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المهلة النظامية لاستبعاد المشترك من نظام التأمينات تنتهي بنهاية اليوم الأخير من الشهر الميلادي الذي يوافق تاريخ تركه للعمل.

وأكدت أنه في حال تجاوز هذه المهلة دون إتمام عملية الاستبعاد، يمكن للمشترك التقدم بطلب استبعاد إلكترونيًا عبر حسابه الشخصي في تطبيق التأمينات (GOSI)، وذلك من خلال الخدمات المتاحة داخل التطبيق.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العلاقة التأمينية وضمان تحديث بيانات المشتركين بشكل دقيق، بما يسهم في حفظ الحقوق التأمينية وتفادي أي التزامات غير مستحقة.

كما دعت التأمينات الاجتماعية المشتركين وأصحاب العمل إلى الالتزام بالمواعيد النظامية وتحديث البيانات في وقتها المحدد، والاستفادة من القنوات الرقمية المعتمدة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    • النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    • اختيار الاشتراكات.
    • النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    • تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    • إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

