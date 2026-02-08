التأمينات الاجتماعية توضح مهلة استبعاد المشترك بعد ترك العمل مجتمع “وصل” يشارك في حفل جائزة هاوي ضمن أفضل أندية الهواة على مستوى السعودية وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض سبب تشكّل تموجات البطناج على الطرق غير المعبدة النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في متاجر بنده
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المهلة النظامية لاستبعاد المشترك من نظام التأمينات تنتهي بنهاية اليوم الأخير من الشهر الميلادي الذي يوافق تاريخ تركه للعمل.
وأكدت أنه في حال تجاوز هذه المهلة دون إتمام عملية الاستبعاد، يمكن للمشترك التقدم بطلب استبعاد إلكترونيًا عبر حسابه الشخصي في تطبيق التأمينات (GOSI)، وذلك من خلال الخدمات المتاحة داخل التطبيق.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العلاقة التأمينية وضمان تحديث بيانات المشتركين بشكل دقيق، بما يسهم في حفظ الحقوق التأمينية وتفادي أي التزامات غير مستحقة.
كما دعت التأمينات الاجتماعية المشتركين وأصحاب العمل إلى الالتزام بالمواعيد النظامية وتحديث البيانات في وقتها المحدد، والاستفادة من القنوات الرقمية المعتمدة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.