التأمينات الاجتماعية: نسبت اشتراك المواطن 21.5% من الأجر المسجل

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن نسبة اشتراك المشترك السعودي اجمالًا هي 21.5٪ من الأجر المسجل يتحمل المشترك 9.75٪ ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات.
وقالت التأمينات، عبر منصة إكس، إنه لمعرفة نسب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد1445هـ عبر الرابط التالي: هنا.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.