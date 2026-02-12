Icon

يتحمل المشترك 9.75٪ ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات

التأمينات الاجتماعية: نسبت اشتراك المواطن 21.5% من الأجر المسجل

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن نسبة اشتراك المشترك السعودي اجمالًا هي 21.5٪ من الأجر المسجل يتحمل المشترك 9.75٪ ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات.

وقالت التأمينات، عبر منصة إكس، إنه لمعرفة نسب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد1445هـ عبر الرابط التالي: هنا.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

