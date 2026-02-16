Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

التأمينات: النظام يجيز تعدد أصحاب العمل

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
التأمينات: النظام يجيز تعدد أصحاب العمل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت التأمينات الاجتماعية أن النظام يُجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل ويجب الرجوع للائحة الوظيفية لجهة الموظف والعقد الوظيفي؛ للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

قد يهمّك أيضاً
خطوات معرفة مدة التقاعد المبكر والنظامي عبر تطبيق GOSI

خطوات معرفة مدة التقاعد المبكر والنظامي عبر تطبيق GOSI

التأمينات تشرح آلية احتساب الاشتراك عند تجاوز سقف 45 ألف ريال

التأمينات تشرح آلية احتساب الاشتراك عند تجاوز سقف 45 ألف ريال

  1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  2. اختيار الاشتراكات.
  3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات معرفة مدة التقاعد المبكر والنظامي عبر تطبيق GOSI
أخبار رئيسية

خطوات معرفة مدة التقاعد المبكر والنظامي عبر...

أخبار رئيسية