التأمينات: النظام يجيز تعدد أصحاب العمل

أكدت التأمينات الاجتماعية أن النظام يُجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل ويجب الرجوع للائحة الوظيفية لجهة الموظف والعقد الوظيفي؛ للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:
كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.