السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره التأمينات تشرح آلية احتساب الاشتراك عند تجاوز سقف 45 ألف ريال كيف يتم تسجيل الدفعة المقدمة في عقد الإيجار الإلكتروني؟ المرور يحدد 4 وسائل سلامة أساسية يجب توافرها في المركبة مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.700 كرتون تمر في حضرموت وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يزور معرض الدفاع العالمي 2026 وزارة الحج والعمرة توضح آلية ظهور مواعيد حجز العمرة في رمضان سفارة السعودية لدى مصر تتابع إخلاءً طبيًا لثلاثة مواطنين إلى المملكة الابتكار والتكامل أبرز ملامح اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2026 معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية
قالت التأمينات الاجتماعية إن النظام يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، على ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك لدى جميع أصحاب العمل45,000 ريال، وفي حال تجاوز ذلك يتم تخفيض مايخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبًا لمجموع الأجور.
كما دعت التأمينات الاجتماعية المشتركين وأصحاب العمل إلى الالتزام بالمواعيد النظامية وتحديث البيانات في وقتها المحدد، والاستفادة من القنوات الرقمية المعتمدة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.