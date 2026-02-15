رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 4,562 مركبة من طراز مازدا CX-90 موديلات 2024 – 2025، وذلك في إطار حرصها على تعزيز سلامة المستهلكين.
وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس، أن سبب الاستدعاء يعود إلى وجود خلل في آلية قفل التحكم بالمقاعد الأمامية، ما قد يؤدي إلى انخفاض تدريجي في مستوى ارتفاع المقعد أثناء القيادة، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة في حال وقوع حادث – لا قدر الله.
ودعت الوزارة ملاك المركبات المشمولة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر موقع Recalls.sa، والتواصل مع الشركة المصنّعة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، وفق الإجراءات المعتمدة.