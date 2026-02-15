التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 4,562 مركبة من طراز مازدا CX-90 موديلات 2024 – 2025، وذلك في إطار حرصها على تعزيز سلامة المستهلكين.

وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس، أن سبب الاستدعاء يعود إلى وجود خلل في آلية قفل التحكم بالمقاعد الأمامية، ما قد يؤدي إلى انخفاض تدريجي في مستوى ارتفاع المقعد أثناء القيادة، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة في حال وقوع حادث – لا قدر الله.

ودعت الوزارة ملاك المركبات المشمولة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر موقع Recalls.sa، والتواصل مع الشركة المصنّعة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، وفق الإجراءات المعتمدة.