التجارة توضح حقوق المستهلك وضوابط التخفيضات في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
حددت وزارة التجارة أبرز حقوق المستخدم في التخفيضات والتي يجب عليه معرفتها قبل التسوق، بالتزامن مع تخفيضات رمضان في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.
وأوضحت وزارة التجارة، عبر منصة إكس، أن المستهلك له حصول المنشأة على ترخيص تخفيضات وإبرازه بشكل واضح، وكذلك التأكد من صحة التخفيض بمسح “باركود” الترخيص لتظهر كافة البيانات، وإيضاح نسبة التخفيض وكتابة السعر قبل وبعد التخفيض على بطاقة المنتج.
كما حددت الوزارة 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية، تضمنت أولا حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات “قبل الإعلان عنها”، وكذلك إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح”الباركود”.
وتتضمن أيضا التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية للمرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار، وأن تكون نسب التخفيض ” من – إلى ” محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.
وتضمنت الضوابط الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، مع الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.
كما شملت التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، وتمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الالزام بالعروض الترويجية.