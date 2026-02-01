Icon

التجارة توضح حقوق المستهلك وضوابط التخفيضات في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٩ مساءً
التجارة توضح حقوق المستهلك وضوابط التخفيضات في المنشآت والمتاجر الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

حددت وزارة التجارة أبرز حقوق المستخدم في التخفيضات والتي يجب عليه معرفتها قبل التسوق، بالتزامن مع تخفيضات رمضان في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.

وأوضحت وزارة التجارة، عبر منصة إكس، أن المستهلك له حصول المنشأة على ترخيص تخفيضات وإبرازه بشكل واضح، وكذلك التأكد من صحة التخفيض بمسح “باركود” الترخيص لتظهر كافة البيانات، وإيضاح نسبة التخفيض وكتابة السعر قبل وبعد التخفيض على بطاقة المنتج.

كما حددت الوزارة 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية، تضمنت أولا حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات “قبل الإعلان عنها”، وكذلك إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح”الباركود”.

وتتضمن أيضا التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية للمرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار، وأن تكون نسب التخفيض ” من – إلى ” محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.

وتضمنت الضوابط الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، مع الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.

كما شملت التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، وتمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الالزام بالعروض الترويجية.

