التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٤ مساءً
التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين
المواطن - واس

أتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إجراءات صرف مكافآت المتدربين المتفوقين في الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية، ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية للفصل الأول من العام التدريبي 1447هـ، وذلك ضمن جهود المؤسسة في تحفيز المتدربين وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، وبلغ عدد المتفوقين الحاصلين على المكافأة بفرعيها (2233) متدربًا ومتدربة.

وحصل على “مكافأة التفوق الفصلية” (1146) متدربًا ومتدربة، وهي مكافأة تمنح للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل التدريبي الثالث وفق الخطة التدريبية، وذلك بعد اعتماد تعديل شروط الاستحقاق لهذا الفصل، حيث تبلغ قيمة المكافأة (1000) ريال.

يُذكر أن عدد الحاصلين على “مكافأة التفوق للخريجين” للفصل ذاته بلغ (1087) خريجًا وخريجة، حيث يحصل الخريج على مبلغ مالي قدره (2000) ريال، إضافة إلى شهادة تفوق وتكريم من المنشأة التدريبية؛ تقديرًا لتحقيقه التميز العلمي خلال مسيرته التدريبية.

