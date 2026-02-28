الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله التعاون الإسلامي تدين وتستنكر بشدة استهداف إيران للسعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 82 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تأجيل مواجهة السعودية وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027 الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على السعودية طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف إيران للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، في تصعيد مرفوض وتهديد لاستقرار المنطقة بأسرها، ويحمل تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين.
وأكدت الأمانة العامة تضامنها التام مع الدول الأعضاء في مواجهة أي اعتداء يمس سيادتها وأمنها واستقرارها، مشددة على أن استمرار انتهاك سيادة الدول الأعضاء ومبادئ القانون الدولي يمثل سابقة خطيرة تقوض أسس العلاقات الدولية القائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.