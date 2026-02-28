Icon

السعودية

التعاون الإسلامي تدين وتستنكر بشدة استهداف إيران للسعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٥ مساءً
التعاون الإسلامي تدين وتستنكر بشدة استهداف إيران للسعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
المواطن - واس

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف إيران للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، في تصعيد مرفوض وتهديد لاستقرار المنطقة بأسرها، ويحمل تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين.

وأكدت الأمانة العامة تضامنها التام مع الدول الأعضاء في مواجهة أي اعتداء يمس سيادتها وأمنها واستقرارها، مشددة على أن استمرار انتهاك سيادة الدول الأعضاء ومبادئ القانون الدولي يمثل سابقة خطيرة تقوض أسس العلاقات الدولية القائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

