Icon

ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي Icon القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان Icon ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية Icon تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي Icon وادي العقيق.. إرث نبويّ وجمال طبيعي في قلب المدينة المنورة Icon الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان Icon الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير Icon خطيب المسجد النبوي: اغتنموا أيام رمضان ولياليه  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

التوقيت الزوالي في المسجد النبوي.. امتداد تاريخي لعناية المسلمين بالمواقيت

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٥ مساءً
التوقيت الزوالي في المسجد النبوي.. امتداد تاريخي لعناية المسلمين بالمواقيت
المواطن - واس

تحتضن أروقة المسجد النبوي ساعةً تراثيةً يزيد عمرها على ثمانين عامًا، ما تزال تعمل بنظام التوقيت “الزوالي”، الذي يعتمد على احتساب الوقت وفق حركة الشمس ولحظة الزوال، في صورة تجسّد جانبًا من الإرث الزمني المرتبط بضبط أوقات الصلاة.

وتُعدّ هذه الساعة شاهدًا حيًا على المراحل التاريخية التي شهدها المسجد النبوي في وسائل تحديد الوقت، إذ ارتبط نظام التوقيت الزوالي بالتقويم الشمسي المحلي الذي يبدأ احتساب ساعاته من لحظة توسط الشمس كبد السماء، بما ينسجم مع طبيعة الحياة اليومية وأنماط التوقيت المعتمدة قديمًا.

وورد في بعض المصادر التاريخية أن أول ساعة ميكانيكية أُدخلت إلى المسجد كانت سنة (1253هـ)، وأُقيم لها موضع خاص قريب من باب السلام، كما استُخدمت الساعات الشمسية (المزاول) لمعرفة الزوال وأوقات الصلوات بدقة، اعتمادًا على حركة الظل.

ويمثّل هذا الجانب شاهدًا على عناية المسلمين المبكرة بعلم الفلك والحساب خدمةً للشعائر، وحرصهم على تسخير المعارف العلمية لضبط المواقيت وتنظيم شؤون العبادة عبر العصور.

كما يمثل استمرار عمل الساعة حتى اليوم، دلالة على العناية المتواصلة بالمقتنيات التراثية في المسجد النبوي، والمحافظة عليها بوصفها جزءًا من ذاكرته التاريخية، وإبرازًا لما حظيت به خدمة الشعائر من اهتمام تقني وعلمي عبر العقود.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد