Icon

الأرصاد: طقس غير مستقر على منطقة الشمالية Icon الخضيري يحذّر من حبوب التخسيس: أضرار صحية وفوائد مؤقتة Icon مركز الأرصاد يستعرض أحدث خدماته وتقنياته في معرض الدفاع العالمي 2026 Icon حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية Icon إنتر ميلان يكتسح ساسولو بخماسية ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي Icon التأمينات الاجتماعية توضح مهلة استبعاد المشترك بعد ترك العمل Icon مجتمع “وصل” يشارك في حفل جائزة هاوي ضمن أفضل أندية الهواة على مستوى السعودية Icon وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل Icon مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي Icon شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الثلوج الكثيفة تشلّ حركة المطارات في كوريا

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
الثلوج الكثيفة تشلّ حركة المطارات في كوريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدى تساقط الثلوج الكثيف إلى تعليق الرحلات الجوية بمطار جيجو الدولي في كوريا يوم أمس الأحد، ما تسبب في تعطل نحو 11 ألف مسافر.

وأكّدت الشركة المشغلة للمطار تعليق عمليات مطار جيجو الدولي حتى الساعة 11:00 صباحًا بسبب التساقط الكثيف للثلوج والرياح القوية.

قد يهمّك أيضاً
عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية

عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية

موجة صقيع تضرب كوريا والحرارة 12 تحت الصفر

موجة صقيع تضرب كوريا والحرارة 12 تحت الصفر

ومن بين 461 رحلة جوية، تم إلغاء 163 رحلة قادمة ومغادرة، وتم تحويل مسار 5 طائرات، مما ترك آلاف المسافرين عالقين في المطار.

ونشر مسؤولو المطار مركبات إزالة الثلوج لتنظيف المدرجات، ولكن من المتوقع أن تظل عمليات الطيران معطلة حتى بعد استئناف الخدمات بسبب استمرار العاصفة الثلجية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية
العالم

عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة...

العالم