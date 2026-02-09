الثلوج الكثيفة تشلّ حركة المطارات في كوريا

أدى تساقط الثلوج الكثيف إلى تعليق الرحلات الجوية بمطار جيجو الدولي في كوريا يوم أمس الأحد، ما تسبب في تعطل نحو 11 ألف مسافر.

وأكّدت الشركة المشغلة للمطار تعليق عمليات مطار جيجو الدولي حتى الساعة 11:00 صباحًا بسبب التساقط الكثيف للثلوج والرياح القوية.

ومن بين 461 رحلة جوية، تم إلغاء 163 رحلة قادمة ومغادرة، وتم تحويل مسار 5 طائرات، مما ترك آلاف المسافرين عالقين في المطار.

ونشر مسؤولو المطار مركبات إزالة الثلوج لتنظيف المدرجات، ولكن من المتوقع أن تظل عمليات الطيران معطلة حتى بعد استئناف الخدمات بسبب استمرار العاصفة الثلجية.