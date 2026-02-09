الثلوج الكثيفة تشلّ حركة المطارات في كوريا

الأرصاد: طقس غير مستقر على منطقة الشمالية الخضيري يحذّر من حبوب التخسيس: أضرار صحية وفوائد مؤقتة مركز الأرصاد يستعرض أحدث خدماته وتقنياته في معرض الدفاع العالمي 2026 حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية إنتر ميلان يكتسح ساسولو بخماسية ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي التأمينات الاجتماعية توضح مهلة استبعاد المشترك بعد ترك العمل مجتمع “وصل” يشارك في حفل جائزة هاوي ضمن أفضل أندية الهواة على مستوى السعودية وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض
أدى تساقط الثلوج الكثيف إلى تعليق الرحلات الجوية بمطار جيجو الدولي في كوريا يوم أمس الأحد، ما تسبب في تعطل نحو 11 ألف مسافر.
وأكّدت الشركة المشغلة للمطار تعليق عمليات مطار جيجو الدولي حتى الساعة 11:00 صباحًا بسبب التساقط الكثيف للثلوج والرياح القوية.
ومن بين 461 رحلة جوية، تم إلغاء 163 رحلة قادمة ومغادرة، وتم تحويل مسار 5 طائرات، مما ترك آلاف المسافرين عالقين في المطار.
ونشر مسؤولو المطار مركبات إزالة الثلوج لتنظيف المدرجات، ولكن من المتوقع أن تظل عمليات الطيران معطلة حتى بعد استئناف الخدمات بسبب استمرار العاصفة الثلجية.