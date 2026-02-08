الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع ضد قوافل المساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإغاثي بولاية شمال كردفان في السودان.

ونقل المتحدث الرسمي جمال رشدي باسم الأمين العام في بيان صادر اليوم، تأكيد أبو الغيط أن هذا الاعتداء يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي الإنساني الذي يُجرِّم تعمد استهداف المدنيين وحرمانهم من مقومات البقاء.

كما شدد أبو الغيط على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع حدٍ للإفلات من العقاب، مع توفير الحماية الكاملة للمدنيين وللعاملين في الحقل الإنساني وفي مرافق الإغاثة في السودان.