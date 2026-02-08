الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة بعد منتصف الليل 5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظف عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة.. وطرق الوقاية حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية ضربات أمنية تستهدف أباطرة القرصنة الإلكترونية في مصر منصة قبول تحدد آخر موعد لأداء اختبار القدرات العامة عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع ضد قوافل المساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإغاثي بولاية شمال كردفان في السودان.
ونقل المتحدث الرسمي جمال رشدي باسم الأمين العام في بيان صادر اليوم، تأكيد أبو الغيط أن هذا الاعتداء يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي الإنساني الذي يُجرِّم تعمد استهداف المدنيين وحرمانهم من مقومات البقاء.
كما شدد أبو الغيط على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع حدٍ للإفلات من العقاب، مع توفير الحماية الكاملة للمدنيين وللعاملين في الحقل الإنساني وفي مرافق الإغاثة في السودان.