Icon

الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان Icon قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة بعد منتصف الليل Icon 5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظف Icon عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية Icon أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة.. وطرق الوقاية Icon حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان Icon بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية Icon ضربات أمنية تستهدف أباطرة القرصنة الإلكترونية في مصر Icon منصة قبول تحدد آخر موعد لأداء اختبار القدرات العامة Icon عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
العالم
حصاد اليوم

الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٥ مساءً
الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع ضد قوافل المساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإغاثي بولاية شمال كردفان في السودان.
ونقل المتحدث الرسمي جمال رشدي باسم الأمين العام في بيان صادر اليوم، تأكيد أبو الغيط أن هذا الاعتداء يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي الإنساني الذي يُجرِّم تعمد استهداف المدنيين وحرمانهم من مقومات البقاء.
كما شدد أبو الغيط على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع حدٍ للإفلات من العقاب، مع توفير الحماية الكاملة للمدنيين وللعاملين في الحقل الإنساني وفي مرافق الإغاثة في السودان.

قد يهمّك أيضاً
الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني

الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني

تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها

تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد