الجبير بـ “مجلس السلام”: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٤ مساءً
الجبير بـ “مجلس السلام”: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين
المواطن - فريق التحرير

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، إن السعودية ستقدم مساهمة تصل إلى مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

وأضاف الجبير، خلال كلمته بمجلس السلام اليوم: “أن مبادرة السلام العربية التي قدمتها السعودية بدأت مسارا لأجل السلام”.

وتابع الجبير أن المملكة العربية السعودية تعمل من أجل السلام الدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط.

