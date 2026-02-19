الجبير بـ “مجلس السلام”: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين

العيسى يشهد تخريج سبعين ألفًا بين حافظ وحافظة للقرآن الكريم في رواندا وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية برعاية شركة “سير”.. انطلاق أضخم حملة مجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية بالمملكة أزياء الأطفال التراثية تزين ليالي رمضان في الحدود الشمالية تمور المملكة في رمضان.. قيمة غذائية وأصناف متنوّعة تزيّن موائد الشهر الفضيل الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان لحظات الإفطار في المسجد الحرام.. مشهد إنساني يعكس عالمية المكان وقدسيته سلمان للإغاثة يوزّع 245 حقيبة إيوائية على الأسر المتضررة من السيول والأمطار في إدلب شركة EVIQ راعيًا ذهبيًا للحملة المجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية في المملكة ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، إن السعودية ستقدم مساهمة تصل إلى مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين.
وأضاف الجبير، خلال كلمته بمجلس السلام اليوم: “أن مبادرة السلام العربية التي قدمتها السعودية بدأت مسارا لأجل السلام”.
وتابع الجبير أن المملكة العربية السعودية تعمل من أجل السلام الدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط.