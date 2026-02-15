الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه تدشّن منصة مقاييس إشراق التفاعلية

دشّنت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه (إشراق) منصة مقاييس إشراق التفاعلية لاضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه (ADHD)، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير أدوات مهنية تسهم في رفع جودة الفحص والتقييم، ودعم المختصين في ممارساتهم المهنية.



ويأتي تدشين المنصة من خلال إطلاق خمسة مقاييس تفاعلية، صُمِّمت لاحتساب النتائج تلقائيًا، وتسهيل عملية التقييم بطريقة مبتكرة وسلسة، بما يواكب التحوّل الرقمي ويعزز كفاءة استخدام الأدوات العلمية المعتمدة.

وأكدت الجمعية أن مقاييس إشراق تُعد أدوات فحص وليست أدوات تشخيص منفردة، وقد تم تطويرها لتكون داعمة للتقييم الإكلينيكي الشامل، وفق أفضل الممارسات المهنية والمعايير العلمية المعتمدة.



كما أوضحت أن أكاديمية إشراق توصي المختصين بحضور الدورات التدريبية المخصصة للاستخدام الأمثل للمقاييس، بما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي المرجو منها، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

ويأتي هذا التدشين تأكيدًا على التزام الجمعية بدورها المجتمعي، وسعيها الدائم إلى تمكين المختصين، وتطوير منظومة خدمات متكاملة تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه وأسرهم.