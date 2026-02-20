الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3478) دولار أمريكي، بارتفاع (0.09) في المئة، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1452) يورو بنسبة (0.12) في المئة.