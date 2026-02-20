Icon

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
المواطن - واس

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3478) دولار أمريكي، بارتفاع (0.09) في المئة، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1452) يورو بنسبة (0.12) في المئة.

