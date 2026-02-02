Icon

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات Icon الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا Icon سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية Icon الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما Icon وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا Icon جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية Icon طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان Icon الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤١ مساءً
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3657) دولار أمريكي، بانخفاض (0.23) في المئة، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1564) يورو بنسبة (0.10) في المئة.

قد يهمّك أيضاً
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
السوق

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

السوق