الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3657) دولار أمريكي، بانخفاض (0.23) في المئة، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1564) يورو بنسبة (0.10) في المئة.