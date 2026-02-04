Icon

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٨ مساءً
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
المواطن - فريق التحرير

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3664) دولار أمريكي، بانخفاض (0.23%).

فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1567) يورو بنسبة (0.20%).

