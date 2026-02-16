الجوازات تتيح إنجاز المعاملات المتعذرة إلكترونيًا عبر “تواصل” في منصة أبشر

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
أكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة تواصل عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر)، تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال حساب صاحب الطلب عبر الدخول لمنصة أبشر واختيار (خدماتي – خدمات – تحديد قطاع الجوازات -اختيار خدمة تواصل – تقديم طلب جديد – تحديد القسم والخدمة الفرعية – إكمال متطلبات الخدمة – كتابة وصف الطلب في مربع الوصف ورفع المرفقات المطلوبة – تقديم الطلب).
وأكدت الجوازات حرصها على تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين، ويعزز جودة الخدمات الإلكترونية.\