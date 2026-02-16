الجوازات تتيح إنجاز المعاملات المتعذرة إلكترونيًا عبر “تواصل” في منصة أبشر

أكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة تواصل عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر)، تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال حساب صاحب الطلب عبر الدخول لمنصة أبشر واختيار (خدماتي – خدمات – تحديد قطاع الجوازات -اختيار خدمة تواصل – تقديم طلب جديد – تحديد القسم والخدمة الفرعية – إكمال متطلبات الخدمة – كتابة وصف الطلب في مربع الوصف ورفع المرفقات المطلوبة – تقديم الطلب).

وأكدت الجوازات حرصها على تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين، ويعزز جودة الخدمات الإلكترونية.\