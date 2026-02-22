مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 سلة غذائية في الجزيرة السودانية أهالي الشمالية يحتفون بالأزياء التراثية في يوم التأسيس الجوازات تحتفي بيوم التأسيس في المنافذ الدولية واجهة جدة البحرية.. احتفاء مجتمعي يجسّد الاعتزاز بيوم التأسيس ويواكب أجواء رمضان تبوك تحتفي بـ يوم التأسيس بفرح يعانق التاريخ ويستحضر أمجاد الوطن أهالي الباحة يحتفون بيوم التأسيس وسط أجواء تراثية مميزة سلمان للإغاثة يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في حضرموت حرس الحدود يقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية “مكان التاريخ” لإحياء مواقعها التاريخية برعاية وزير الإعلام.. واس تطلق النسخة الرقمية لمعرض تاريخ الدولة السعودية
احتفت المديرية العامة للجوازات بمرور 299 عامًا على تأسيس الدولة السعودية، عبر المنافذ الدولية في جميع مناطق المملكة.
وتجسّد مناسبة يوم التأسيس معاني الفخر بتاريخ الوطن، وتبرز توثيق مسيرة قادته وأبنائه، وتعكس عمق الدولة السعودية، وما سطره الأبطال من بطولات خالدة عبر التاريخ، بما يمثل ملاحم راسخة من الانتماء والولاء حتى يومنا هذا.