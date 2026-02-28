Icon

السعودية

“الجوازات” تسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
“الجوازات” تسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ
المواطن - واس

سخّرت المديرية العامة للجوازات جهودها وإمكاناتها البشرية الميدانية والتقنية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمعتمرين والزوار القادمين من مختلف دول العالم، لانسيابية حركة الدخول عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

واعتمدت الجوازات على أحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية لإنهاء إجراءات المعتمرين بسرعة ودقة عالية، مع دعم المنافذ بكوادر مؤهلة تتحدث لغات متعددة لتسهيل التواصل وتقديم الإرشاد اللازم.

وتأتي هذه الجهود لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتوفير أقصى سبل الراحة لهم منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الخدمات المقدمة لزوار الحرمين الشريفين.

ودعت “الجوازات” جميع القادمين لأداء الزيارة والعمرة إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة أن كوادرها تعمل على مدار الساعة لتقديم تجربة سفر آمنة وميسرة تليق بمكانة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

