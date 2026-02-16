Icon

الجوازات تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 1447

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٣ مساءً
المواطن - واس

أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وفروعها في مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، داعية إلى الاستفادة من خدماتها في منصة وزارة الداخلية (أبشر، وأبشر أعمال)، وبوابة مقيم، التي تتيح تنفيذ الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة (10:00) حتى (15:00) من الأحد إلى الخميس ومن الساعة (21:00) حتى الساعة (1:00) طوال أيام الأسبوع، ومكتب الجوازات بمحطة قصر الحكم من الساعة (10:00) صباحًا حتى الـ(15:00) مساءً ومن الساعة (21:00) مساءً حتى الـ (1:00) صباحًا من يوم الأحد حتى الخميس، وشعبة جوازات الصيرفي مول وشعبة جوازات التحلية مول في محافظة جدة ستستقبل المراجعين من الساعة (13:00) حتى الساعة (17:00)، ومن الساعة (21:00) حتى الساعة (1:00) من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

وأشارت الجوازات إلى أن بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات سيكون العمل فيها من الساعة (10:00) حتى الساعة (15:00) من يوم الأحد حتى يوم الخميس، منوهة بأهمية الاستفادة من خدمة “تواصل”، التي تتيح للمستفيدين معالجة الملاحظات التي تعوق تنفيذ الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر.

