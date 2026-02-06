الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم

أنهت وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للجوازات بمطار الملك خالد الدولي إجراءات دخول وخروج ضيوف وزائري معرض الدفاع العالمي، عبر توفير منصات للجوازات ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، في مطار المعرض المقام بملهم خلال الفترة (8 – 12 فبراير 2026).

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز تجربة الزوار والعارضين وتسهيل إجراءات دخولهم ومشاركتهم في فعاليات معرض الدفاع العالمي.