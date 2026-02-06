الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟ الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي القبض على 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلو قات خطيب المسجد النبوي يستعرض أسباب إجابة الدعاء وآدابه خطيب المسجد الحرام: ازهدوا بقلوبكم لا بأموالكم وثقوا بالله الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا الشدّاد.. إرث يجسّد روح الصحراء وأصالة الموروث الشعبي
أنهت وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للجوازات بمطار الملك خالد الدولي إجراءات دخول وخروج ضيوف وزائري معرض الدفاع العالمي، عبر توفير منصات للجوازات ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، في مطار المعرض المقام بملهم خلال الفترة (8 – 12 فبراير 2026).
ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز تجربة الزوار والعارضين وتسهيل إجراءات دخولهم ومشاركتهم في فعاليات معرض الدفاع العالمي.