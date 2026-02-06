Icon

الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية Icon لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟ Icon الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم Icon سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل Icon موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي Icon القبض على 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلو قات  Icon خطيب المسجد النبوي يستعرض أسباب إجابة الدعاء وآدابه Icon خطيب المسجد الحرام: ازهدوا بقلوبكم لا بأموالكم وثقوا بالله Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا Icon الشدّاد.. إرث يجسّد روح الصحراء وأصالة الموروث الشعبي

الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٠ مساءً
الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم
المواطن - واس

أنهت وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للجوازات بمطار الملك خالد الدولي إجراءات دخول وخروج ضيوف وزائري معرض الدفاع العالمي، عبر توفير منصات للجوازات ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، في مطار المعرض المقام بملهم خلال الفترة (8 – 12 فبراير 2026).

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز تجربة الزوار والعارضين وتسهيل إجراءات دخولهم ومشاركتهم في فعاليات معرض الدفاع العالمي.

تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم

السعودية تتنافس مع عمالقة التصنيع العسكري الأوروبي بمدفع هاوتزر الجديد

تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم
أخبار رئيسية

