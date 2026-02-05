الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى

تشكل المديرية العامة للجوازات أحد أبرز الواجهات التي تستقبل ضيوف الرحمن فور وصولهم إلى أراضي المملكة، حيث تبدأ أولى ملامح تجربة الحج والعمرة من منافذ الدخول، في لحظة تختلط فيها مشاعر الشوق الإيماني بتعب الرحلة الطويلة.

كرم إنساني واحترافية عالية

ولا يقتصر دور موظفي الجوازات على إنجاز الإجراءات النظامية فحسب، بل يتجاوز ذلك ليعكس صورة المملكة القائمة على الكرم الإنساني والاحترافية العالية. فابتسامة الموظف، وكلمات الترحيب الصادقة، وسلاسة الإجراءات، تمثل أول “مصافحة بصرية” يشعر بها الحاج أو المعتمر، وتترك أثرًا نفسيًا إيجابيًا يدوم طوال رحلته الإيمانية.

وتدرك المديرية العامة للجوازات أن الدقائق الأولى عند منفذ الوصول تعد عنصرًا حاسمًا في تكوين الانطباع العام لدى ضيوف الرحمن، لذلك تحرص على الموازنة بين متطلبات الأمن والدقة التنظيمية، وبين البعد الإنساني الذي يخفف مشقة السفر ويبث الطمأنينة في النفوس.

جهود كبيرة مع اقتراب شهر رمضان

وتولي الجوازات جانب الخدمة الإنسانية اهتمامًا بالغًا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد كثافة كبيرة في حركة المعتمرين، حيث يحرص منسوبوها على استقبال ضيوف الرحمن بروح المسؤولية والترحيب، وتقديم الدعم لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تسهيل أداء المناسك وتعزيز تجربة إيمانية آمنة وميسّرة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الارتقاء بخدمات الحج والعمرة.

منظومة متكاملة

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات الدخول، وتسريع الخدمات، وتقديم تجربة راقية تليق بمكانة المملكة ودورها الريادي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، بما يعكس التزامها المستمر بتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وتؤكد الجوازات من خلال أدائها الميداني أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مجرد مهمة وظيفية، بل رسالة وطنية وإنسانية، تبدأ بالترحيب الصادق وتنتهي بدعاء الحاج ورضاه، في تجربة إيمانية متكاملة تصنع الابتسامة قبل ختم الجواز.