الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل سبعة مسؤولين وقادة إيرانيين بارزين، بينهم علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني ومحسن شيرازي رئيس المكتب العسكري للمرشد، خلال سلسلة عمليات استهدفت مواقع متعددة داخل إيران.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عملياته شملت استهداف أكثر من 500 هدف، بينها منشآت استخباراتية ومراكز دفاعية ومقرات الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى منشآت دفاعية استراتيجية، مؤكداً أن الضربات استهدفت القادة الكبار في قوات الحرس الإيراني لضمان منع أي تهديد مستقبلي.

الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن اليوم بدء الجيش الأمريكي تنفيذ هجوم داخل إيران، مؤكدًا أن التحرك يأتي ردًّا على ما وصفه بمحاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولًا أخرى.

وقال ترمب في فيديو مسجل نشره عبر منصة (تروث سوشيال): “إن إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي”، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا للتفاهمات الدولية وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

وأشار -وفقًا لوكالة رويترز- إلى أن طهران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد الأمن القومي الأمريكي وحلفاء واشنطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من العملية هو التأكد من عدم تمكن طهران من تطوير أو حيازة سلاح نووي في المستقبل.