Icon

السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية Icon وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي Icon الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين Icon سلطنة عُمان تدين الهجوم الإيراني على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن Icon الملك سلمان يوجه باستضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين Icon السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام أجوائها.. وستعمل على ضمان سلامة أراضيها Icon القيادة الرشيدة تؤصل منهج الإحسان من خلال تكريم المحسنين Icon أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في الحدائق العامة Icon “الجوازات” تسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ Icon برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
بينهم شمخاني وشيرازي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٤ مساءً
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل سبعة مسؤولين وقادة إيرانيين بارزين، بينهم علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني ومحسن شيرازي رئيس المكتب العسكري للمرشد، خلال سلسلة عمليات استهدفت مواقع متعددة داخل إيران.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عملياته شملت استهداف أكثر من 500 هدف، بينها منشآت استخباراتية ومراكز دفاعية ومقرات الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى منشآت دفاعية استراتيجية، مؤكداً أن الضربات استهدفت القادة الكبار في قوات الحرس الإيراني لضمان منع أي تهديد مستقبلي.

قد يهمّك أيضاً
البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران

البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران

السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية

السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية

الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن اليوم بدء الجيش الأمريكي تنفيذ هجوم داخل إيران، مؤكدًا أن التحرك يأتي ردًّا على ما وصفه بمحاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولًا أخرى.

وقال ترمب في فيديو مسجل نشره عبر منصة (تروث سوشيال): “إن إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي”، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا للتفاهمات الدولية وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

وأشار -وفقًا لوكالة رويترز- إلى أن طهران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد الأمن القومي الأمريكي وحلفاء واشنطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من العملية هو التأكد من عدم تمكن طهران من تطوير أو حيازة سلاح نووي في المستقبل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن
العالم

الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس...

العالم
قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية
السعودية

قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية...

السعودية
نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن الخيار العسكري متاح
العالم

نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن...

العالم
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
أخبار رئيسية

هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف...

أخبار رئيسية
سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران
العالم

سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة...

العالم
البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران
العالم

البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران

العالم
عُمان تؤيد دول الخليج والأردن فيما تتخذه من إجراءات
السعودية

عُمان تؤيد دول الخليج والأردن فيما تتخذه...

السعودية
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
العالم

طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل...

العالم