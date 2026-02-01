الجيش السوداني يتجه إلى كادقلي بعد كسر حصار الدلنج

أعلن نائب قائد الجيش السوداني وعضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي عن تقدم قوات الجيش نحو مدينة كادقلي في محور جنوب كردفان بعد نجاحه في كسر حصار مدينة الدلنج.

أكد كباشي أن العمليات العسكرية تمضي وفق الخطط الموضوعة، مشيراً إلى تقدم القوات المسلحة في محور جنوب كردفان.

وأوضح كباشي أن القوات المسلحة السودانية ستواصل تقدمها نحو الفاشر ونيالا في خطوة استراتيجية لتأمين المناطق الغربية من البلاد.

وشدد على أن السودان لن ينفصل، داعيًا جميع المواطنين والقوى السياسية إلى التمسك بوحدة البلاد والحفاظ على استقرارها في هذه المرحلة الدقيقة.

اتهم نائب قائد الجيش السوداني رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو المتحالفة مع الدعم السريع بإدخال الدعم السريع إلى جنوب كردفان، مؤكداً استعداد الجيش للتصدي لها.

أعلن الجيش السوداني، الاثنين الماضي، أنه كسر الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج في جنوب كردفان لأكثر من عام ونصف.

ويأتي تحرك الجيش حول الدلنج فيما يحاول وقف تقدم قوات الدعم في منطقة كردفان.

وبدعم من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال جناح عبد العزيز الحلو، حولت قوات الدعم تركيزها شرقا بعد سيطرتها على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في غرب دارفور في أكتوبر الماضي.

وتحاول قوات الدعم السريع مذاك إحكام قبضتها على غرب كردفان، فسيطرت على هجليج حيث يقع أكبر حقل نفط في السودان، وشدّدت حصارها لمدينة كادوقلي حيث تتفشى المجاعة، وهي عاصمة ولاية جنوب كردفان.

وتشهد الخرطوم ومدن أخرى يسيطر عليها الجيش في وسط البلاد وشرقها هدوءا نسبيا، لكن قوات الدعم السريع تواصل شن ضربات متفرقة بطائرات مسيرة، مستهدفة خصوصا بنى تحتية، بينما تتواصل المعارك في مناطق أخرى.