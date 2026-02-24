“الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن فتح التسجيل للراغبين في الحج من داخل المملكة (المواطنين والمقيمين ممن لديهم إقامة سارية)، عبر تطبيق نسك والموقع الإلكتروني https://www.nusuk.sa/ ، وذلك ابتداءً من 6 رمضان 1447هـ، على أن يبدأ حجز الباقات في 15 رمضان.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الأولوية للتسجيل في هذه المرحلة وحتى نهاية شهر شوال ستكون لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة، وفي حال توفر مقاعد سيُتاح الحجز للمؤهلين.

وتابعت أنه يُشترط للتسجيل ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا (ميلاديًّا)، والالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، كما يُشترط للمقيمين سريان الإقامة، وتكون الأولوية لمن صدرت إقامتهم قبل أكثر من سنة ميلادية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن التعاقد يتم حصريًا عبر الشركات المرخصة والمدرجة في تطبيق نسك، وأن يتم التسجيل من الحاج نفسه عبر إنشاء حساب، واستكمال البيانات والتحقق من الأهلية، ثم اختيار الباقة وسداد الرسوم عبر نظام سداد لإصدار التصريح.

كما دعت الوزارة إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق نسك أو الموقع الرسمي، وللاستفسار عند الحاجة التواصل على الرقم 1966.