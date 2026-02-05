Icon

الحج والعمرة توضح شروط الإحرام وآدابه عند الدخول في النسك

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ مساءً
الحج والعمرة توضح شروط الإحرام وآدابه عند الدخول في النسك
المواطن - فريق التحرير

أعادت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، التذكير بكيفية الإحرام، وما يُشترط الالتزام به عند الدخول في النسك.

وأوضحت الحج والعمرة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الإحرام يكون عند المرور بالمواقيت المحددة شرعا، أو بمحاذاتها لمن كان قادما إليها.

شروط الإحرام وآدابه

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه يجب الالتزام بالتالي أثناء الإحرام:

  • ليس الإزار والرداء غير المخيطين للرجال
  • التزام المرأة بلباسها الساتر دون تبرج
  • اجتناب محظورات الإحرام

وتابعت وزارة الحج والعمرة، أنه عندما يُحرم المعتمر ينوي العمرة بقلبه ويلبي قائلا: لبيك اللهم عمرة.

