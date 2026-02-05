الحج والعمرة توضح شروط الإحرام وآدابه عند الدخول في النسك

بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
أعادت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، التذكير بكيفية الإحرام، وما يُشترط الالتزام به عند الدخول في النسك.
وأوضحت الحج والعمرة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الإحرام يكون عند المرور بالمواقيت المحددة شرعا، أو بمحاذاتها لمن كان قادما إليها.
وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه يجب الالتزام بالتالي أثناء الإحرام:
وتابعت وزارة الحج والعمرة، أنه عندما يُحرم المعتمر ينوي العمرة بقلبه ويلبي قائلا: لبيك اللهم عمرة.
