الحج والعمرة توقف تعاقدات 1,800 وكالة سفر خارجية لقصور مستوى الأداء

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
الحج والعمرة توقف تعاقدات 1,800 وكالة سفر خارجية لقصور مستوى الأداء
المواطن - واس

أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف التعاقدات القائمة مع 1,800 وكالة سفر خارجية عاملة في مجال العمرة، من أصل نحو 5800 وكالة سفر خارجية، وإمهالها 10 أيام لتصحيح أوضاعها، وذلك بناءً على نتائج التقييم الدوري المعتمد، وما رُصد من قصور في مستوى الأداء وضعف جودة الخدمات لدى تلك الوكالات.

وأوضحت الوزارة أن الإيقاف يقتصر على إصدار التأشيرات الجديدة فقط، ويأتي ضمن منهجية تنظيمية تهدف إلى تمكين الوكالات من معالجة ملاحظات التصنيف ورفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة، على أن يُعاد تفعيل التعاقدات بعد انتهاء المهلة واستكمال المتطلبات اللازمة.

وأكدت الوزارة أن المعتمرين الذين لديهم تأشيرات سارية أو حجوزات قائمة لن يتأثروا بهذا الإجراء، إذ تستمر الخدمات المقدّمة لهم دون أي تغيير، مضيفةً أن تطبيق التصنيف المعتمد ومؤشرات الأداء يُعد إجراءً تنظيميًا أساسيًا يهدف إلى رفع مستوى الالتزام لدى مقدمي الخدمة، وضمان تقديم خدمات تتوافق مع المعايير المعتمدة، مع التأكيد على أن حماية حقوق المعتمرين واستمرارية خدمتهم تمثل أولوية في جميع الإجراءات التنظيمية المتخذة.

من جهته بين المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات النظامية بحق أي وكالة لا تلتزم بتصحيح أوضاعها بعد انتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطبيق أدوات الرقابة والتقييم بما يعزز موثوقية منظومة العمرة ويحفظ حقوق المعتمرين.

