الرياضة
حصاد اليوم

الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٨ صباحاً
الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف
المواطن - واس

تغلّب فريق الحزم على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الـ(24) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وسجل لفريق الحزم اللاعب يوسف المزيريب عند الدقيقة (17)، وأضاف فابيو مارتينز الهدف الثاني عند الدقيقة (43)، وعزز اللاعب أبو بكر باه النتيجة بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة (82)، فيما سجل فريق الاتفاق هدفه الوحيد عن طريق لاعبه أحمد حسن عند الدقيقة (9).

وبهذا الانتصار رفع فريق الحزم رصيده إلى (28) نقطة في المركز العاشر موقتًا لحين استكمال مباريات الجولة، فيما بقي فريق الاتفاق على رصيده السابق (38) نقطة في المركز السابع.

