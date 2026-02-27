مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق الهلال يتجاوز الشباب بخماسية تفعيل 4 مصليات لامتداد الصفوف بالمنطقة المركزية في شهر رمضان وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026 سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
تغلّب فريق الحزم على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الـ(24) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
وسجل لفريق الحزم اللاعب يوسف المزيريب عند الدقيقة (17)، وأضاف فابيو مارتينز الهدف الثاني عند الدقيقة (43)، وعزز اللاعب أبو بكر باه النتيجة بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة (82)، فيما سجل فريق الاتفاق هدفه الوحيد عن طريق لاعبه أحمد حسن عند الدقيقة (9).
وبهذا الانتصار رفع فريق الحزم رصيده إلى (28) نقطة في المركز العاشر موقتًا لحين استكمال مباريات الجولة، فيما بقي فريق الاتفاق على رصيده السابق (38) نقطة في المركز السابع.